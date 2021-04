Aggiornamento PS5: supporto 120 Hz per schermi 1080p, nuova opzione per l'HDR

Sony ha pubblicato oggi l'aggiornamento 21.01-03.00.00.38 per PS5, questo update include tra le novità il supporto per le unità di archiviazione esterne e anche nuove funzionalità non annunciate ma molto interessanti scoperte dalla community.

La prima novità riguarda il supporto HDR, una nuova opzione presente nel menu impostazioni permette di attivare l'High Dynamic Range in automatico dove disponibile, anzichè doverlo impostare manualmente su attivo/disattivo. La seconda sorpresa è legata al supporto 120 Hz per i pannelli con risoluzione 1080p, funzionalità utile sopratutto per chi utilizza PS5 collegata ad un monitor PC. La terza novità riguarda invece la possibilità di sincronizzare l'accensione della console con il televisore: accendendo la console la TV si sintonizzerà in automatico sulla sorgente giusta e si spegnerà quando la PS5 verrà spenta o andrà in modalità riposo.

L'aggiornamento 21.01 per PS5 introduce la possibilità di archiviare i giochi PlayStation 5 su unità Hard Disk o SSD esterne (a questo proposito, ecco la nostra guida ai migliori hard disk esterni per PS5), inoltre viene aggiunto lo Share Play Cross-Gen su PS4 e PS5 e non mancano migliorie al menu Base alla schermata di visualizzazione dei Trofei. Anche la PlayStation App si aggiorna per risultare più comoda e pratica nell'utilizzo di alcune funzionalità.