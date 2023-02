Il primo aggiornamento di Returnal su PC pesa 1.3 GB, vediamo le novità

Il lancio di Returnal su PC non è stato purtroppo dei più entusiasmanti, ma gli sviluppatori di Housemarque non si sono persi d'animo e hanno continuato a lavorare per migliorare lo sparatutto di sfondo horror, che ha ricevuto finalmente il suo primo aggiornamento ufficiale su PC. Scopriamo insieme le novità di questo update.

Tra le altre cose, il nuovo aggiornamento del gioco ha risolto alcune problematiche che bloccavano la riproduzione della musica di sottofondo dopo essere entrati in un bioma; in più, gli sviluppatori hanno posto fine ai problemi legati ad alcuni monitor ultrawide, che non venivano più rilevati dopo il passaggio alla modalità widescreen. Di seguito vi proponiamo le patch note complete:

Risolto un raro problema che causava l'interruzione della musica durante l'ingresso in un Bioma;

Risolti i problemi legati ad alcuni monitor Ultrawide che non venivano rilevati in Full Screen;

Risolti i problemi legati al rilevamento errato della risoluzione di Windows al primo avvio;

Risolti i problemi legati alla profondità di campo dell'erba;

Risolti i problemi di timeout durante l'accesso al PSN;

Risolti i problemi di arrotondamento nei risultati dei benchmark.

Sapevate, tra l'altro, che Returnal non supporta il cross-play tra PS5 e PC? Abbiamo appreso la notizia dalla pagina Steam del gioco, da cui arriva la conferma che la modalità cooperativa del titolo di Housemarque sarà giocabile esclusivamente tra utenti della medesima piattaforma.