Aggiornamento a sorpresa per Team Fortress 2: risolto bug presente da 15 anni!

Con una mossa che ha sorpreso tutti, Valve ha rilasciato un aggiornamento per Team Fortress 2 nella notte del 22 giugno 2022 per risolvere una moltitudine di bug vecchi, tra cui un problema che sussiste da ben 15 anni all’interno del titolo, e non solo. Vediamo assieme le novità principali in arrivo.

Valve ha lanciato un nuovo aggiornamento per Team Fortress 2 con l’intento di risolvere il problema dei bot reso noto dagli utenti stessi tramite la campagna “Save TF2”: il disguido in questione permetteva ai bot di aumentare il lag del server, causare l’arresto anomalo del gioco e cacciare giocatori reali dalle partite. La patch lanciata in queste ore, pertanto, intende implementare alcune correzioni mirate in primis.

Tra gli exploit risolti troviamo la rimozione della possibilità di inserire codici cheat su server sicuri, la cura da parte dei dispenser attraverso i vetri, il teletrasporto allo spawn cambiando classe o loadout mentre si è a contatto con la porta-muro invisibile dello spawn avversario, le collisioni errate dei proiettili con i compagni di squadra e qualche immagine sfuocata dell’HUD quando si utilizzano le texture di bassa qualità.

Ancora più importante è però l’aggiornamento del sistema di voto in-game, dato che ora entrambe le squadre possono avere un votekick attivo in contemporanea e si può effettuare un voto globale contemporaneamente ad altri voti. Il bug vecchio di quindici anni risolto riguarda però le stringhe “%killername%” e altri nomi placeholder usati nella killcam erroneamente.

L’intero changelog è comunque disponibile nella pagina elencata in calce alla notizia.

