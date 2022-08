Il nuovo aggiornamento di Steam Deck vi avvisa se fa troppo caldo per giocare

Steam Deck si rompe con il troppo caldo? Assolutamente no, tuttavia in questi giorni Valve ha ricordate che il dispositivo è pensato per rendere al meglio con temperature comprese tra 0° e 35° C, superati questi valori la console potrebbe non funzionare in maniera corretta.

Lo stesso accade con Nintendo Switch per il quale viene raccomandato di evitare il surriscaldamento, Valve ha preso molto seriamente la situazione ed ha analizzato le richieste dei giocatori in tal senso, tanto è vero che l'ultimo aggiornamento di Steam Deck include un sistema di notifica della temperatura.

L'aggiornamento 3.3 di Steam Deck presenta varie correzioni di bug e migliorie dietro le quinte, inoltre è stata "aggiunta una notifica quando la temperatura di Steam Deck supera l'intervallo di funzionamento sicuro."

In altre parole, il dispositivo vi avviserà con una notifica quando la temperatura diventa troppo elevata o viceversa in caso di utilizzo a temperature estremamente basse (-0°), in questo modo saprete sempre che in quel dato momento la console non sta funzionando nel suo intervallo di temperature ideale.

Nel frattempo, Valve ha aumentato la produzione di Steam Deck con l'obiettivo di soddisfare la domanda nel minor tempo possibile e ridurre i tempi di attesa dal momento dell'ordine alla consegna finale al cliente.