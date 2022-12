L'aggiornamento di The Witcher 3 per PS5 e Xbox Series X/S è gratis o si paga?

Si è fatto attendere a lungo, ma l'update next-gen di The Witcher 3 Wild Hunt per PlayStation 5 e Xbox Series X/S è ormai dietro l'angolo. A partire dal 14 dicembre 2022 i fan potranno rivivere l'ultima avventura di Geralt di Rivia attraverso le migliorie e le potenzialità delle console di nuova generazione.

Sappiamo però se l'upgrade next-gen di The Witcher 3 è gratis oppure a pagamento? Attraverso Twitter CD Projekt RED ha chiarito questo dilemma: lo studio polacco conferma che le nuove versioni del gioco saranno del tutto gratuite per chiunque è già in possesso di The Witcher 3 in versione PS4 o Xbox One. Non appena disponibile, è quindi possibile passare direttamente alle versioni aggiornate senza dover spendere neanche un centesimo ulteriore sia sulla console Sony che su quella Microsoft.

Chiaramente la situazione è diversa per chi invece non ha ancora mai acquistato l'opera: in tal caso sarà prima necessario acquistare regolarmente il gioco al prezzo di listino per poter usufruire di tutti i perfezionamenti next-gen. A tal proposito, un video mette a confronto le versioni vecchie e nuove di The Witcher 3, dandoci così un assaggio concreto di tutti i perfezionamenti apportati dagli sviluppatori con il passaggio a PS5 e Xbox Series X/S.

Per ulteriori approfondimenti non perdetevi il nostro speciale su The Witcher 3 in versione next-gen, che tra le varie feature offrirà anche il supporto al Ray Tracing e la Photo Mode.