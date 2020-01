L'aggiornamento di The Witcher 3 su Switch si sta facendo attendere ma ne varrà la pena

Su Nintendo Switch sta per arrivare un nuovo aggiornamento per The Witcher 3: Wild Hunt. Per la verità era previsto già un po' di tempo fa, ed avrebbe essere un minor update, ma evidentemente le cose devono essere cambiate, perlomeno stando a quanto dichiarato dagli sviluppatori.

Saber Interactive ha infatti risposto ad un utente sul proprio profilo VK (il Facebook russo), suggerendo che il nuovo aggiornamento sarà decisamente più grande di quanto preventivato, e che sarà valsa la pena aspettare tutto questo tempo. Un commento piuttosto interessante per gli utenti Nintendo, considerando anche che si tratta di un gioco che tutto sommato è uscito lo scorso ottobre.

Stando a quanto riportato, alcuni modder avevano scoperto delle opzioni grafiche addizionali, da cui sono nate poi alcune teorie secondo cui tali opzioni sarebbero poi state rese disponibili per tutti gli utenti in futuro. Che si tratti proprio di questo?

Già in passato The Witcher 3 su Nintendo Switch era stato definito un miracolo da Digital Foundry. Cosa si stanno inventando gli sviluppatori per migliorarlo ulteriormente?

Voi che ne pensate? Cosa vi piacerebbe vedere in questo nuovo aggiornamento di The Witcher 3 per Nintendo Switch? Nel frattempo, per approfondire sul gioco, date un'occhiata alla nostra recensione di The Witcher 3.