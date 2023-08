L'aggraziata Principessa Peach in un cosplay di Super Mario da Pamdroid

Il momento del ritorno dell'idraulico baffuto più leggendario al mondo è vicino. Super Mario sta per tornare con due nuove avventure< epocali che permetteranno ai giocatori Nintendo di tornare nel Regno dei Funghi. Con sé, l'eroe iconico del mondo videoludico riporterà gli altri personaggi della serie, tra cui la sua amata principessa.

Questo è forse il periodo più fruttuoso nella storia del franchise. Il debutto cinematografico è stato fenomenale, con Super Mario Bros. Il Film che conta milioni di spettatori paganti. Per quanto riguarda la serie di videogiochi, invece, sono ben due i progetti in arrivo.

Il primo è più atteso è una nuova avventura in 2D, uno stile grafico che mancava da anni agli appassionati. Parliamo ovviamente di Super Mario Bros. Wonder, il cui villain principale è già stato leakkato, come se ce ne fosse bisogno.

Il secondo è invece un remake di un gioco che fece il suo debutto nel 1996 su SNES. Super Mario RPG è atteso persino dal director originale, che non vede l'ora di scoprire come sarà cambiato il suo titolo in questi quasi 30 anni. A ogni modo, al momento è la cosplayer Pamdroid 18, alias di Palma Hettinger, ad attirare l'attenzione dei fan.

In questo cosplay di Peach da Super Mario ammiriamo l'aggraziata principessa del Regno dei Funghi, la quale indossa come suo solito un elegante abito rosa in varie tonalità e la corona che indica il suo status. Il pericolo è imminente per lei, ma come suo solito ci penserà Mario a salvarla dalle grinfie del malvagio Bowser.