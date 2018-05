Aggressors: Ancient Rome, strategico in tempo reale per PC, uscirà entro la fine dell'anno

Quest'oggi Sliterine Ltd. e Kubat Software hanno annunciato Aggressors: Ancient Rome, un nuovo titolo strategico a turni 4X ambientato nell'Antica Roma.

Aggressors: Ancient Rome offre un ricchissimo background storico, frutto di approfondite ricerche, arricchito da meccaniche di gameplay molto profonde. I giocatori potranno guidare Roma alla conquista di Mare Nostrum oppure di Cartagine, e costruire un impero immortale. Potranno scegliere tra 20 differenti fazioni e cambiare il corso della storia.

Le caratteristiche dell'enorme impero potranno essere gestite in completa libertà. Sarà possibile cominciare a giocare con una nazione già avviata, partire da una semplice tribù, oppure generare una mappa in maniera completamente casuale e giocare in un mondo unico. Gli sviluppatori assicurano che, nonostante la complessità delle azioni eseguibili, sarà molto facile imparare a giocare ad Aggressors: Ancient Rome grazie al pratico tutorial e ai suggerimenti forniti.

Per l'occasione sono state pubblicate anche le immagini che abbiamo raccolto nella galleria in calce alla notizia, grazie alle quali è possibile farsi un'idea ben precisa della tipologia di gioco. L'uscita è prevista esclusivamente su PC nel corso del terzo trimestre di quest'anno. La pagina di Steam è già online, ma non riporta il prezzo di vendita. Chiudiamo mostrandovi i requisiti di sistema minimi e raccomandati che, come sempre accade per questa tipologia di giochi, sono molto abbordabili.

MINIMI

Sistema operativo: Windows 7

Processore: Dual Core 2.0 GHz

Memoria: 2 GB di RAM

Scheda video: DirectX 9 GPU con 1GB VRAM

DirectX: Versione 9.0

Memoria: 1,5 GB di spazio disponibile

CONSIGLIATI