Agite da picciotti, pensate da Don: vi ricordate Il Padrino e Il Padrino 2?

Sono trascorsi quasi quindici anni dal lancio de Il Padrino 2, uno dei tien-in videoludici più acclamati dal pubblico e dalla critica di settore. Insieme al titolo originario, l'action di EA Redwood Shores ha saputo attingere nel migliore dei modi agli eventi narrati nell'epopea cinematografica della famiglia Corleone.

Il primo capitolo della serie, dato alla luce nel 2006, ha dato modo a tutti gli appassionati della saga nata dalla penna di Mario Puzo di immergersi nel mondo criminale dei Corleone assumendo il controllo di un giovane picciotto desideroso di scalare le gerarchie della cosca. Anche rispetto ai moderni standard delle produzioni tripla A, il canovaccio narrativo steso dagli autori degli ormai ex studi Redwood Shores vanta un livello di dettaglio davvero sorprendente, con un'attenzione ai dettagli impressionante.

La grande interattività ambientale, i continui rimandi al capolavoro cinematografico di Francis Ford Coppola e un gameplay tanto stratificato da comprendere tattiche di intimidazione, brutali combattimenti, faide ed estorsioni hanno reso Il Padrino uno dei videogiochi più amati del suo tempo, una vera e propria opera seminale che ha contribuito a gettare le basi degli attuali open world (ma non solo).

E che dire allora de Il Padrino 2? Commercializzato nel 2009, il secondo capitolo dell'odissea criminale ha seguito il binario narrativo del sequel cinematografico per inscenare una grande campagna di conquista criminale incentrata sulle gesta compiute dal nostro alter-ego, un Don desideroso disposto a tutto pur di 'scalare la cupola' e piazzare i suoi sgherri nei ruoli più dirimenti della cosca. Partendo dall'ottima base di partenza del capostipite, Il Padrino 2 ha offerto agli sviluppatori l'opportunità di espandere ulteriormente il già ampio perimetro ludico e contenutistico per dare ai giocatori la possibilità di supervisionare le operazioni criminali dell'intera città con una visuale tattica al tempo rivoluzionaria (la cosiddetta 'Don's View'). E questo, per tacere della libertà d'azione offerta dall'esplorazione di metropoli come Miami e L'Avana.

Entrambi i videogiochi di EA sono stati elogiati dal pubblico e dalla critica per la loro storia avvincente, l'ottimo doppiaggio e l'impegno profuso per rappresentare in maniera autentica lo stile di vita dei mafiosi della serie cinematografica. Non è un caso, quindi, se oggi sia Il Padrino che Il Padrino 2 sono unanimemente considerati come delle gemme che hanno contribuito all'evoluzione del medium videoludico, e con esso al suo sdoganamento come forma d'arte e d'intrattenimento al pari del cinema.