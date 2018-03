Agony non arriverà a fine marzo, uscita rimandata a data da destinarsi

Non c'è pace per: il survival horror disarebbe dovuto uscire il prossimo 30 marzo su PC, tuttavia il team ha annunciato che il gioco è stato rinviato a data da destinarsi ed è ora privo di una nuova data di uscita.

Gli sviluppatori hanno bisogno di più tempo per rifinire al meglio alcuni aspetti del progetto e lavoreranno per migliorare tutte le versioni del gioco e garantire un lancio in contemporanea su tutte le piattaforme supportate, ovvero PC, PlayStation 4 e Xbox One.

Nessuna nuova data di uscita è stata fornita, così come nessuna finestra di lancio è stata indicata da Madmind Studio, è probabile che Agony possa vedere la luce entro fine anno, sebbene non sia impossibile pensare ad un posticipo al 2019.