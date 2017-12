Agony: un nuovo trailer infernale ci presenta la Red Goddess

Lo sviluppatoreha pubblicato un trailer inedito didedicato alla Red Goddess, una delle entità infernali che farà la sua comparsa nel gioco. Il filmato è visionabile in cima alla notizia.

Le atmosfere di Agony, il nuovo survival horror in sviluppo presso gli studi di Madmind Studio (tra le cui file troviamo ex sviluppatori di The Witcher 3 e The Division), continuano a distinguersi per le loro venature surreali e perturbanti, per quella che si preannuncia un'esperienza di gioco molto intensa sul piano sensoriale e psicologico. Nel trailer riportato in cima, in particolare, possiamo dare un primo sguardo alla Red Goddess, entità infernale con cui i giocatori saranno chiamati a confrontarsi nel corso dell'avventura.

Ricordiamo che Agony sarà disponibile su PC, PlayStation 4 e Xbox One a partire dal 30 marzo 2018.