Agony: un nuovo video gameplay ci mostra il viaggio del protagonista attraverso l'inferno

Con il lancio di Agony ormai alle porte, Madmind Studios pubblica un nuovo video gameplay della durata di circa cinque minuti in cui ci viene mostrata una parte del lungo e angosciante viaggio attraverso l'inferno che il protagonista dovrà compiere nel corso dell'avventura.

Agony è un titolo horror in cui vivremo il viaggio attraverso l'inferno di un'anima tormentata. Per sopravvivere il protagonista dovrà provare a fuggire risolvendo i numerosi enigmi della misteriosa Red Goddess. Con il proseguire dell'avventura, egli acquisirà poteri speciali che gli permetteranno di prendere il controllo di demoni e altre anime e superare così alcune delle insidie che incontrerà sul suo percorso. Il gioco offrirà, oltre a una modalità storia classica, la modalità Agonia, ovvero un sistema di sfide che prevede livelli da esplorare generati in modo casuale in cui i giocatori dovranno sopravvivere e soddisfare determinati obiettivi. Alla morte del personaggio, ogni partita verrà valutata con un punteggio assegnato in base al numero di sfide superate, che verrà immesso all'interno di una classifica globale.

Lasciandovi alla visione, ricordiamo ai lettori che Agony sarà disponibile a partire dal 29 maggio su PlayStation 4, Xbox One e PC. Sulle nostre pagine potete osservare un recente story trailer pubblicato da Madmind Studios pochi giorni fa.