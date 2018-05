Agony: le scene tagliate mostravano sequenze di stupro e infanticidio

Madmind Studios ha pubblicato le scene tagliate di Agony, il nuovo survival horror infernale disponibile da pochi giorni su PlayStation 4, Xbox One e PC, mostrando i controversi contenuti che hanno costretto gli sviluppatori a censurare il gioco.

Come confermato da diverse settimane, Agony avrebbe incluso delle scene così disturbanti da spingere Sony e Microsoft a censurarle nelle edizioni PlayStation 4 e Xbox One del titolo. Fino a qualche giorno fa si parlava di una patch che avrebbe inserito le scene tagliate nella versione PC, permettendo agli utenti Personal Computer di abilitarle a propria discrezione.

Lo stesso giorno in cui Agony ha fatto il suo debutto, però, gli sviluppatori hanno dichiarato che la patch in questione è stata cancellata, e che non avrebbe mai visto la luce nemmeno su Personal Computer. Evidentemente le scene incriminate erano così controverse da spingere lo studio a fare un altro passo indietro, decidendo di non inserirle in nessun modo nel gioco.

Se vi state domandando il perché di questo ripensamento, vi diciamo soltanto che queste sequenze contenevano una scena di stupro esplicita e una fase di gioco interattiva in cui si potevano uccidere e maltrattare dei feti deformati. Il video che le raccoglie è stato pubblicato su YouTube, ma abbiamo deciso di non inserirlo nell'articolo per via della sua ripugnanza. Alla luce di quanto appreso, non ci meraviglia la decisione di rimuovere questi contenuto dalla versione definitiva del gioco.