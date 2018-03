Agony: svelati i requisiti minimi e consigliati su PC

Lo sviluppatoreha reso noti i requisiti di sistema minimi e consigliati della versionedi Agony , promettente survival horror atteso per il 30 marzo anche su

Di seguito riportiamo i requisiti di sistema relativi alla versione PC di Agony:

Requisiti minimi

Richiesti un processore e un sistema operativo a 64 bit

Sistema operativo: Windows 7 / 8 / 10

Processore: Intel Core i3 3.2 GHz, AMD Phenom II X4 955 - 4 Core, 3.2 GHz

Memoria: 8 GB di RAM

Scheda video: Radeon R9 280 o Nvidia GeForce GTX 660

DirectX: Versione 11

Memoria: 17 GB di spazio disponibile

Scheda audio: DirectX compatibile

Requisiti raccomandati

Richiesti un processore e un sistema operativo a 64 bit

Sistema operativo: Windows 7 / 8 /10

Processore: Intel Core i5-8400, AMD Ryzen 5 1600

Memoria: 16 GB di RAM

Scheda video: Radeon RX 580 o Nvidia GeForce GTX 1060 6GB

DirectX: Versione 11

Memoria: 17 GB di spazio disponibile

Scheda audio: DirectX compatibile

In Agony vestiremo i panni di un'anima tormentata senza alcun ricordo del proprio passato, servendoci di alcune abilità speciali per controllare gli altri dannati e per possedere i demoni durante il cammino, così da prendere tutte le contromisure necessarie per sopravvivere durante l'avventura infernale. Stando alle ultime dichiarazioni di Madmind Studio, il titolo è previsto in uscita per il 30 marzo su PC, PS4 e Xbox One.