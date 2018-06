Agony: una nuova patch migliora l'illuminazione e rimuove alcuni enigmi

I ragazzi del team di Madmind hanno rilasciato una nuova patch per Agony, il survival horror ambientato all'inferno: il gioco soffre di non pochi problemi tecnici, ma l'update cerca di rimediare ad alcune perplessità riscontrate dall'utenza.

Secondo la patch note completa, che trovate nel link in calce, il nuovo aggiornamento di Agony risolve alcuni problemi di collisione, migliora l'illuminazione generale e cerca di correggere alcune animazioni di fondo. Sono stati rimossi anche certi enigmi per rendere l'avventura più fluida e senza troppe interruzioni, mentre in altre zone della mappa il numero dei nemici è stato ridotto per non rendere l'esperienza eccessivamente ostica.

I nemici sono stati ridotti nelle aree Mind Maze, The Pit, Fractal Forest e Mushroom Mind. Inoltre, altri enigmi presenti nel mondo di gioco sono stati semplificati, mentre sono stati aggiunti nuovi Martiri in altri punti chiave in modo da rendere il game over meno frustrante.

Ricordiamo che Agony è disponibile per le piattaforme PlayStation 4, Xbox One e PC, ma il verdetto definitivo sul gioco è stato smorzato in larga parte proprio a causa dei gravi problemi tecnici. Che la patch sia in grado di rilanciarlo?