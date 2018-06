Agony Unrated per PC uscirà in autunno come gioco separato su Steam

Agony è stato pubblicato a fine maggio tra numerose polemiche: il gioco non rispecchia completamente la visione degli sviluppatori, il team è stato costretto ad apportare censure per evitare problemi legali e anche la prevista patch per ripristinare i contenuti tagliati è stata cancellata. Ma non tutto è perduto...

Come riportato da DSOGaming, Madmind Studios avrebbe infatti pensato di lanciare Agony Unrated su Steam, il gioco sarà pubblicato in totale indipendenza e senza il supporto di alcun publisher. Questa edizione dovrebbe includere nuove animazioni erotiche, texture e modelli senza censure e tutte le scene rimosse dall'edizione Standard, oltre alle modalità Agonia e Succubi sbloccate sin da subito.

Lo studio ha attualmente in programma di lanciare Agony Unrated tra la fine dell'estate e l'inizio dell'autunno, i possessori di Agony dovrebbero essere in grado di scaricare questa versione gratis o con uno sconto del 99%, mentre gli altri potranno acquistarla su Steam come contenuto separato rispetto ad Agony, che resterà comunque in vendita come da accordi con il publisher.