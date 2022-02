Agony Unrated è sparito dalle librerie dei giocatori PC: è stato censurato da Steam?

Esordito nel 2018 in esclusiva PC, l'inquietante survival horror Agony è successivamente arrivato su Nintendo Switch, PlayStation 4 e Xbox One, approdando così anche nel mondo console.

In seguito ad un discreto successo, il team di sviluppo Madmind Studio ha deciso di rendere disponibile su PC anche Agony Unrated, una versione integrale e maggiormente orrorifica rispetto all'originale. Il contenuto è stato distribuito gratuitamente a tutti i possessori di Agony. Per quanto caotico e interessato da cancellazioni, rinvii e pubblicazioni a sorpresa, il lancio di Agony Unrated è diventato realtà ormai diversi anni fa.

Ora, tuttavia, il gioco è al centro di una nuova bizzarra vicenda. All'improvviso, i giocatori PC in possesso di Agony Unrated hanno infatti visto sparire il contenuto dalle proprie librerie Steam. Il tutto è accaduto senza alcun tipo di preavviso o comunicazione, con la community che si è dunque comprensibilmente rivolta a Madmind Studio per avere chiarimenti. Con una comunicazione, la software house ha effettivamente confermato la rimozione di Agony Unrated da parte di Steam, per ragioni che tuttavia non sono al momento ancora state rese note agli stessi sviluppatori.



"I giochi con tematiche simili alle nostre - hanno scritto gli autori - spesso possono affrontare alcune difficoltà su questa piattaforma". Il sospetto è dunque quello che Agony Unrated sia stato oggetto di un'operazione di censura o ban da parte di Steam, ma manca al momento una conferma ufficiale. Nel frattempo, Madmind Studio promette di tenere aggiornato il pubblico sull'evolversi della vicenda.