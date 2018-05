Agony: vediamo i primi 35 minuti di gameplay su PC a dettagli Ultra

Agony sarà disponibile per tutti fra due giorni, tuttavia su Youtube sono già comparsi alcuni video gameplay che ci offrono la possibilità di dare un'occhiata al titolo horror a opera di Madmind Studios.

Nel filmato che trovate in apertura potete osservare i primi 35 minuti di gameplay dell'edizione PC di Agony, settata a dettagli Ultra. Di seguito, potete consultare i requisiti minimi e consigliati:

Requisiti minimi

Processore e un sistema operativo a 64 bit

Sistema operativo: Windows 7 / 8 / 10

Processore: Intel Core i3 3.2 GHz, AMD Phenom II X4 955 - 4 Core, 3.2 GHz

Memoria: 8 GB di RAM

Scheda video: Radeon R9 280 o Nvidia GeForce GTX 660

DirectX: Versione 11

Memoria: 17 GB di spazio disponibile

Scheda audio: DirectX compatibile

Requisiti consigliati

Processore e un sistema operativo a 64 bit

Sistema operativo: Windows 7 / 8 /10

Processore: Intel Core i5-8400, AMD Ryzen 5 1600

Memoria: 16 GB di RAM

Scheda video: Radeon RX 580 o Nvidia GeForce GTX 1060 6GB

DirectX: Versione 11

Memoria: 17 GB di spazio disponibile

Scheda audio: DirectX compatibile

In Agony interpreteremo il ruolo di un'anima in pena in viaggio attraverso l'inferno. Il nostro obiettivo sarà di scappare cercando di superare gli enigmi della malvagia Red Goddess e di sopravvivere agli orrori che incontreremo sul nostro cammino. L'horror di Madmind Studios sarà disponibile su PC, PS4 e Xbox One a partire dal 29 maggio.