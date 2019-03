Agony ha venduto 160.000 copie su PC, PS4 e Xbox One

Madmind Studio ha confermato che Agony, il controverso horror game arrivato su console con un inferno di problemi, ha venduto ad oggi un totale di 160.000 copie in tutto il mondo, comprese le edizioni PC, PlayStation 4 e Xbox One del titolo.

Come potete osservare tramite l'immagine riassuntiva che vi abbiamo proposto in apertura di notizia, la maggior parte delle unità vendute sono state acquistate dagli utenti PC (sono inoltre 250.000 gli utenti che hanno inserito il titolo nella propria "lista dei desideri"). C'è da tenere in considerazione, tuttavia, che i dati relativi alle vendite su console sono obsoleti, a detta degli stessi sviuppatori, e non rispecchiano al 100% le performance del gioco su PlayStation 4 e Xbox One.

In aggiunta, Madmind Studio ha annunciato una nuova patch di Agony, già disponibile per i possessori di PS4, e in dirittura d'arrivo anche su Xbox One. Si tratta di un aggiornamento piuttosto che corposo che introdurrà numerose aggiunte tecniche e di gameplay, tra cui: otto finali aggiuntivi, la world map e la mini-mappa, setting addizionali con annessa bossfight per la Agony Mode, nuove scene e dialoghi, fix dell'I.A., illuminazione volumetrica, nuovi puzzle, nuovi modelli, texture migliorate, e altro ancora.

Lo studio ha infine confermato di non soffrire attualmente di alcun problema finanziario e di essere totalmente in grado di continuare a supportare Agony, Agony Unrated, Succubus (spin-off di Agony) e Paranoid, nuovo horror presentato lo scorso novembre.