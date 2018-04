Agony: la versione PC permetterà di rimuovere le censure con una patch

Con un nuovo post pubblicato su Kickstarter, Madmind Studio ha voluto fare chiarezza riguardo le censure che saranno presenti in Agony, progetto dello studio inizialmente atteso per il 30 marzo e rinviato a data da destinarsi pochi giorni prima del lancio.

Madmind fa sapere che alcuni problemi legati al rinvio sono dovuti alla necessità di modificare alcuni aspetti del gioco: dopo aver consultato enti e aziende specializzati, lo studio ha realizzato che non sarebbe stato possibile ottenere il rating desiderato a causa di scene di violenza, torture e nudità.

Il team potrebbe pubblicare il gioco con una valutazione 18+ ma questo potrebbe causare problemi nel far arrivare Agony su console, con un notevole danno economico per lo studio. Da qui, la necessità di lavorare per rientrare negli standard richiesti dalle organizzazioni di rating dei vari paesi.

Agony sarà dunque censurato su tutte le piattaforme, anche su PC, in quest'ultimo caso però sarà disponibile un patch opzionale per rimuovere tutte le censure e offrire ai giocatori un prodotto maggiormente in linea con quanto pensato inizialmente dagli sviluppatori.