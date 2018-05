Agony: Video Recensione del survival horror infernale di Madmind Studio

Agony, survival horror in prima persona sviluppato da Madmind Studio, è ora disponibile all'acquisto su PlayStation 4, Xbox One e PC.

Agony punta tutto sull'estetica, non si lancia nell'uso di un linguaggio metaforico da "inferno interiore", ma decide di esplorare il tormento mostrandolo a schermo con vigore e senza troppi veli. A concorrere c'è anche l'accompagnamento sonoro, che è composto da musiche ambientali azzeccate, ma soprattutto da urla, lamenti, orgasmi e sussurri: insieme al lavoro su illuminazione, colori ed effettistica, il comparto audio è indispensabile nell'infernale caratterizzazione del mondo di gioco

Agony, tuttavia, è una strana creatura. Da un lato abbiamo una ricercatezza estetica eccezionale, e dall'altro una struttura ludica claudicante che, in alcuni casi, si fa perfino frustrante. Fortunatamente questa rappresentazione infernale cruda e viscerale mette spesso in ombra le problematiche tecniche e di game design del titolo. In definitiva, la trasposizione dell’Inferno proposta dal titolo risulta talmente violenta, dissacrante ed avvolgente, da compensare in larga parte gli innegabili difetti della produzione.

Se volete saperne di più, vi invitiamo a guardare la Video Recensione in apertura di notizia e a leggere la Recensione di Agony a cura di Daniele D'Orefice, che l'ha premiato con un buon 7,9.