AGOS A Game of Space: video reveal dell'avventura sci-fi in Realtà Virtuale di Ubisoft

In coincidenza del pre-show di Ubisoft Forward, l'azienda francese ha presentato AGOS A Game of Space, un'avventura sci-fi da vivere rigorosamente in Realtà Virtuale.

Con AGOS, il colosso videoludico transalpino invita gli appassionati di fantascienza e di esperienze VR a calarsi nei panni di un esploratore spaziale del 2057. In questo futuro non troppo remoto, l'umanità ha saputo conquistare le stelle attraverso l'impiego di un'intelligenza artificiale che gli consente di gestire in maniera efficiente centinaia di astronavi in contemporanea.

La corsa allo spazio a cui parteciperemo assumerà i contorni di un'avventura con tante sfide da affrontare, tra attività logistiche dovute alla gestione di una flotta così ampia di navicelle e tante missioni da svolgere per raccogliere risorse con cui sbloccare nuove tecnologie. Che si tratti del rumoreggiato Pioneer, il gioco a tema sci-fi nascosto da Ubisoft in un teaser di Watch Dogs 2?

Nell'attesa di ricevere una conferma o una smentita da parte di Ubi, vi informiamo che il lancio di AGOS A Game of Space è previsto per il 28 ottobre su PC. Il titolo, come sottolineato dall'azienda francese, potrà essere fruito solo ed esclusivamente in Realtà Virtuale su Steam e Oculus.