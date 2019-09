Agosto è stato il miglior mese di sempre per Pokemon GO dal 2016

Pokemon GO è morto? Assolutamente no: sebbene il gioco non possa più contare sull'effetto boom che ha caratterizzato l'estate 2016, l'app di Niantic Labs ha registrato ad agosto il miglior mese di sempre per quanto riguarda gli incassi.

Lo scorso mese di agosto Pokemon GO ha incassato 176 milioni di dollari, il risultato più alto mai raggiunto in un singolo mese dal luglio 2016 ad oggi. Pokemon GO è tornato al vertice delle classifiche delle app più redditizie lo scorso mese, superando Honour Of Kings, molto popolare in Asia.

Sul fronte console Fortnite resta il gioco più redditizio in assoluto sul mercato digitale con Call of Duty Black Ops 4 e GTA V a seguire. Su PC questo primato spetta a Dungeon Fighter Online, con League of Legends e World of Warcraft in seconda e terza posizione. Nella classifica del mercato digitale Madde NFL 20 debutta al sesto posto, con vendite in calo del 6% rispetto a Madden NFL 19.

World of Warcraft registra un buon aumento nel numero di sottoscrizioni grazie all'uscita di WOW Classic, una crescita stimata del 223% rispetto al mese di luglio. Numeri interessanti in attesa dei grandi protagonisti dell'autunno come FIFA 20 e Call of Duty Modern Warfare che dovrebbero registrato un notevole successo sul mercato digitale.