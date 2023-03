Gli agricoltori usano Farming Simulator per provare i trattori prima di comprarli

Secondo una inchiesta del Guardian, Farming Simulator è un gioco particolarmente apprezzato dagli agricoltori per un motivo ben preciso, ovvero la possibilità di provare centinaia di trattori e altri mezzi agricoli senza dover sborsare migliaia di euro.

Parliamo di macchine da lavoro notoriamente piuttosto costose, per questo molti professionisti del settore sembra che utilizzino proprio Farming Simulator per farsi una idea precisa sulle potenzialità e le funzionalità dei singoli mezzi, prima di procedere poi con un eventuale acquisto.

Non sono rari i casi di aziende che lanciano nuovi modelli di trattori in contemporanea con il debutto su Farming Simulator, ad esempio è questo il caso dell'azienda europea Valtra che ogni anno dal 2014 lancia sul mercato i nuovi mezzi agricoli lo stesso giorno del debutto della nuova versione di Farming Simulator, in questo modo gli agricoltori possono provare sin da subito i nuovi macchinari.

L'interesse dei produttori è talmente alto che solo grazie alle collaborazioni Giants Software riesce a ripagare i costi di sviluppo di Farming Simulator e la lista dei potenziali partner cresce sempre di più, con centinaia di trattori e altri mezzi su licenza aggiunti ogni anno alle nuove versioni del celebre simulatore agricolo, come Farming Simulator 23, ad oggi l'ultimo gioco uscito della celebre serie.