Ahamkara è il nuovo gioco degli autori de La Mulana ma lo vedremo solo tra qualche anno

Il publisher Playism e lo studio Nigoro (autori de La Mulana) hanno annunciato un nuovo gioco conosciuto al momento come Ahamkara, titolo provvisorio che potrebbe cambiare in futuro. Cosa sappiamo su questo progetto? Assolutamente nulla.

"Noi di Nigoro facciamo giochi da dieci anni ma non siamo bravi a creare giochi in poco tempo. Per il prossimo progetto, Ahamkara (nome provvisorio) abbiamo deciso di non dire nulla fino a quando non avremo qualcosa da annunciare. Vi salutiamo e ci rivedremo di nuovo tra qualche anno, per un nuovo gioco."

Niente atro è stato reso noto su questo titolo e probabilmente non ne sapremo di più a breve, lo studio ha inoltre confermato di essere al lavoro anche su altri due progetti separati, nel mentre è stato appena pubblicato The Tower of Oannes, nuovo DLC de La Mulana 2 ora disponibile per il download.

Il team Nigoro ha pubblicato un artwork di Ahamkara ma come detto non ci sono altri dettagli e lo studio da appuntamento a "tra qualche anno", segno evidente di come Nigoro non voglia in alcun modo lavorare sotto pressione, prendendosi tutto il tempo necessario per portare a termine lo sviluppo e dare vita ad un progetto capace di rispecchiare la filosofia del team senza compromessi.