Ahia, che flop! 5 giochi finiti male dopo un hype incredibile

Può succedere che attorno a un gioco possano crearsi aspettative così elevate da creare anche una fortissima pressione sugli sviluppatori, con il rischio così di non offrire un prodotto capace di soddisfare. Sfortunatamente di casi simili anche piuttosto eclatanti ne abbiamo visti.

Vi citiamo ora 5 giochi finiti male dopo un hype incredibile, opere che avrebbero dovuto lasciare il segno e invece sono subito finite nel dimenticatoio rivelandosi profonde delusioni:

Anthem

L'Action/RPG MMO prodotto da Electronic Arts aveva da subito catalizzato l'attenzione di critica e pubblico, non solo perché dietro lo sviluppo c'era un team d'esperienza come BioWare ma anche perché prometteva di stravolgere la scena dei multiplayer online con meccaniche fresche ed un'infrastruttura ludica profonda ed articolata. Nulla di tutto questo si è visto al lancio di Anthem avvenuto nel 2019: complice una certa povertà di contenuti ed un supporto incostante, il titolo è stato velocemente abbandonato non solo dai giocatori ma anche dalla stessa EA, rivelandosi così un flop non solo qualitativo ma anche commerciale. C'è stato pure un tentativo di rilancio negli anni successivi, ma alla fine Anthem Next è stato cancellato facendo calare il sipario su un progetto tanto promettente quanto deludente.

Haze

Esclusiva PlayStation 3 sviluppata da Free Radical Design, Haze era atteso come un "Halo Killer" nonché FPS di punta per la piattaforma Sony. Tuttavia dopo uno sviluppo travagliato e diversi rinvii, al momento del suo esordio Haze si è rivelato un flop su tutta la linea: oltre ad un gameplay piuttosto insoddisfacente, la produzione Ubisoft ha lasciato l'amaro in bocca per la sua durata molto risicata e per un comparto multiplayer privo di mordente. Un vero peccato, il gioco aveva infatti un gran potenziale anche grazie alle tematiche narrative alla sua base, purtroppo non sfruttate come avrebbero meritato.

Scalebound

Qui stiamo parlando del caso più estremo in quanto, a differenza degli altri giochi citati, Scalebound non è mai stato pubblicato. L'opera targata Platinum Games è stata infatti cancellata all'inizio del 2017 lasciando un profondo amaro in bocca a tutti i fan Xbox che l'attendevano con impazienza. Questo perché Scalebound aveva conquistato i favori di critica e pubblico sin dal suo annuncio avvenuto nel 2013, imponendosi sin da subito come una delle esclusive Microsoft più promettenti in assoluto per Xbox One e PC. Purtroppo le numerose difficoltà di sviluppo incontrate dal team guidato da Hideki Kamiya hanno portato Microsoft e Platinum Games a staccare definitivamente la spina sul progetto. Periodicamente si sente parlare di un ritorno di Scalebound che tuttavia finora non si è mai concretizzato. E forse mai lo farà.

The Order 1886

Sebbene nel corso degli anni si sia comunque ritagliato il suo piccolo zoccolo duro di fan, The Order 1886 è ricordato ancora oggi come una delle più cocenti delusioni per PlayStation 4. Il titolo sviluppato da Ready at Dawn aveva tutte le carte in regola per sfondare: un comparto tecnico all'avanguardia, un setting estremamente evocativo ispirato alla Londra Vittoriana, personaggi accattivanti ed un gameplay TPS intrigante. Non sorprende dunque che The Order 1886 fosse atteso come una delle più importanti esclusive PS4. Ma al suo esordio sul mercato nel 2015 tutte le promesse si sono sciolte come neve sotto al sole: poco gameplay, brevissimo e privo di rigiocabilità, la produzione Sony ha finito con il lasciare un forte amaro in bocca. Il mancato successo commerciale nonché di critica ha portato velocemente all'abbandono dell'IP dopo un solo gioco. Che occasione mancata!

Tomb Raider The Angel of Darkness

Tornando molto indietro nel tempo, precisamente ai primi anni 2000, c'è stato un momento in cui anche un franchise storico come Tomb Raider ha rischiato di perdersi per sempre. Dopo aver incassato i risultati poco soddisfacenti di Tomb Raider Chronicles su PS1, quinto episodio che dimostrò come la serie stesse iniziando ad accusare una certa stanchezza, tutte le speranze erano riposte nel gioco successivo, Tomb Raider The Angel of Darkness, il primo ad essere interamente pensato per la nuovissima PS2 e che sembrava aver fatto tesoro dell'esperienza negativa del predecessore. Le anteprime erano incoraggianti e Lara Croft sembrava pronta a riprendersi le luci della ribalta. Ma la doccia fredda arrivò al debutto nel 2003: oltre ad offrire un gameplay che non aveva più nulla da dire ed un sistema di controllo da crampi alle mani, The Angel of Darkness era afflitto da un ampio numero di bug e glitch che resero l'esperienza ludica ancora più insoddisfacente. E meno male che avrebbe dovuto riportare in auge la serie.

Bonus: Cyberpunk 2077

Merita una menzione Cyberpunk 2077 per un motivo ben preciso: la sua redenzione. Al momento del lancio nel dicembre del 2020, l'opera CD Projekt RED sembrava condannata all'oblio: i gravissimi problemi tecnici che affliggevano la maggior parte delle versioni mandarono su tutte le furie i giocatori di tutto il mondo, che attendevano Cyberpunk 2077 come un nuovo capolavoro dopo le meraviglie dimostrate dallo studio polacco con The Witcher 3 Wild Hunt. Ma dopo uno sviluppo lunghissimo e continui posticipi, ritrovarsi tra le mani un prodotto con così tanti gravi problemi tecnici tali da renderlo quasi ingiocabile sono stati un durissimo colpo da digerire, oltre che fonte di enormi preoccupazioni per CD Projekt RED che sembrava aver perso in un colpo solo tutta la fiducia della sua fanbase. Tuttavia, nonostante il lancio disastroso, la compagnia si è seriamente rimboccata le maniche e, a suon di patch, aggiornamenti e migliorie generali, un poco alla volta ha risollevato una situazione che sembrava irrecuperabile. C'è voluto un paio d'anni, ma oggi Cyberpunk 2077 è riuscito a raggiungere il suo pieno potenziale tra versioni next-gen, l'Update 2.0 e l'arrivo dell'acclamata espansione Phantom Liberty. A CD Projekt RED va riconosciuto il merito di non essersi arresa nonostante la drammatica situazione iniziale, riuscendo a risollevarsi da un colpo che avrebbe potuto abbattere chiunque.