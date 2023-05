Ahri e Diana fanno coppia in un cosplay di League of Legends

Dall'uscita nell'ormai lontano 2009, League of Legends è uno dei titoli più giocati, nonché uno dei più amati dalla community di cosplayer che può sbizzarrirsi con gli oltre 160 Campioni presenti. Se nel 2023 in League of Legends è stato introdotto Milio, tra le più gradite del cast del titolo Riot Games rientrano Ahri e Diana.

Scopo delle partite giocate in modalità normale di League of Legends è quella di distruggere il Nexus nemico, difeso da torri e inibitori. In squadre da cinque Evocatori, i Campioni si sfidano per il controllo del campo di battaglia cercando nel contempo di avvicinarsi alla base avversaria.

Mentre il titolo di Riot Games continua ad aggiornarsi, con League of Legends che poche settimane fa ha introdotto l'update 13.4, i fan del MOBA vengono sorpresi da una bellissima interpretazione di coppia delle cosplayer Mihide e Shaya.

In questo cosplay di Ahri e Diana da League of Legends vediamo le due Campionesse spalleggiarsi a vicenda, l'una nel ruolo di mago che fornisce supporto dalla distanza e l'altra nel ruolo di combattente che si erge in prima linea. Mentre Ahri indossa il suo aspetto di default, ossia quello che la vede con capelli scuri, code da volpe bianche e vestito rosso, Diana indossa un aspetto alternativo. Per l'interpretazione di colei che è anche conosciita con il soprannome di "Il disprezzo della Luna", l'artista ha scelto di indossare il costume Diana Luna di Sangue. Questo aspetto si compone di un vestito rosso, che ben si abbina a quello della collega, capelli color argento e una collana di grosse perle rosse tipiche della tradizione orientale.