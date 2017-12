Ai Game Awards 2017 verrà annunciato il sesto capitolo di un'importante serie

Durante un podcast ospitato da Kotaku, Geoff Keighley ha dichiarato che aiverrà annunciato il sesto capitolo di un "franchise pazzesco". Potrebbe trattarsi forse di? O magari del sesto capitolo di

Le suggestioni possibili sono considerevoli, visto che il cerchio si riduce alle grandi serie in attesa di una sesta iterazione. Una cosa è certa, con l'annuncio di 12 nuovi giochi e la presenza quasi confermata di Death Stranding, i prossimi Game Awards saranno un evento da non perdere: l'appuntamento con la diretta è fissato alle ore 03:00 italiane dell'8 dicembre.

Considerando che Geoff Keighley ha parlato di un franchise "pazzesco", a voi viene in mente una serie in particolare? In cosa sperate per l'annuncio di un sesto capitolo? Fatecelo sapere nei commenti.