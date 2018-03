Ai nastri di partenza la Summer Season ESL Italia Championship 2018

Dopo il grande successo degli Intel Extreme Masters di Katowice , il fenomeno degli eSport continua la sua affermazione anche in Italia con la Summer Season di ESL Italia Championship, il più importante e prestigioso torneo italiano organizzato da ProGaming Italia in collaborazione con Intel e paysafecard.

Al via il prossimo 10 aprile, il campionato vedrà sfidarsi per sette settimane le ventiquattro migliori squadre del panorama competitivo italiano in una serie di avvincenti sfide in tre dei più famosi videogames del mondo - Counter Strike Global Offensive, Tom Clancy's Rainbow Six Siege e League of Legends – con l’obiettivo di aggiudicarsi il montepremi finale di 10.000 euro per ciascun gioco. Inoltre, i campioni di ESL Italia Championship avranno l’opportunità di partecipare ai tornei europei di ESL. Ritroveremo anche in questa edizione i campioni della Winter Season 2017. Il team Forge che ha primeggiato sia nei tornei di Counter Strike Global Offensive che quelli di League of Legends e gli EnD Gaming, campioni di Tom Clancy’s Rainbow Six Siege.

Per permettere a tutti gli appassionati di seguire, settimana dopo settimana, le vicende dei loro giocatori preferiti, le partite di ciascun titolo saranno trasmesse in diretta streaming ogni martedì, mercoledì e giovedì dalle ore 20.00 alle 23.00 sui canali ufficiali di ESL Italia Twitch e Facebook.