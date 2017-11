Ai The Games Awards 2017, tra le altre novità, ci sarà un'orchestra dal vivo

L'eventotorna nel 2017 portando con sé alcune novità inedite, come la possibilità di votare i propri giochi preferiti viae la presenza di musicisti che intratterranno gli spettatori con brani tratti dai videogiochi.

Ad animare la serata vi saranno "alcuni tra i musicisti rock e d'orchestra più talentuosi al mondo", che insieme ad ospiti speciali eseguiranno musiche dei videogiochi presenti, futuri e passati. Alcuni dei titoli in lizza per i The Games Awards 2017 saranno inoltre disponibili a prezzo scontato su PlayStation Store, Xbox Live, Steam e altre piattaforme di distribuzione.

Lo spettacolo, che si svolgerà all'interno del Microsoft Theater di Los Angeles, sarà visibile l'8 dicembre 2017 dalle 02:00 - ora italiana - su diversi canali streaming, compresi Facebook, YouTube, PlayStation Network, Xbox Live, Steam, e Mixer.