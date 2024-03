Aigis è meravigliosa in uniforme scolastica in questo cosplay di Persona 3

Con Persona 3 Reload Atlus ci ha riportati indietro nel tempo migliorando un capitolo già di per sé perfetto. Adesso è però tempo di passare oltre. Sono passate alcune settimane dal rilascio ufficiale e Persona 3 Reload è pronto a espandersi con una mole di contenuti inediti e innovativi. Ma cosa dovremmo aspettarci?

Persona 3 Reload è tra i giochi più venduti in Giappone, e non solo, ma il dominio del JRPG Atlus nelle classifiche è destinato a perdurare. È stato infatti annunciato un Expasion Pass per Persona 3 Reload, totalmente gratuito per i possessori di Xbox Games Pass, che andrà a introdurre diverse, succose novità.

Il primo DLC di Persona 3 Reload è già stato reso disponibile ai giocatori. Si tratta del Set BGM che presenta le tracce più iconiche dei due più recenti titoli della saga. Tra qualche mese i giocatori verranno sorpresi invece da un set di costumi e poi, infine, dal contenuto più atteso. Su Persona 3 Reload arriva Episode Aigis – The Answer -, espansione che presenterà un nuovo epilogo.

Per celebrare queste novità, la cosplayer Kiyo è meravigliosa nei panni di Aigis. Arma di sopressione anti-ombra e membro del S.E.E.S., frequenta la Gekkoukan High School. Si tratta della mascotte del titolo, di una macchina che lentamente risveglia le sue emozioni umane. Protagonsita del prossimo DLC, in questo cosplay di Aigis da Persona 3 Reload la macchina è meravigliosa in uniforme scolastica.

Su PlayStation 4 - Dualshock 4 Controller Wireless V2, Nero è uno dei più venduti di oggi.