Air Asia: crescita di un brand e nuovi sponsor, da Razer a SecretLab

La compagnia aerea malese AirAsia ha firmato accordi di sponsorizzazione con Razer, Alienware, e con produttori di sedie da gaming Secretlab per la sua squadra esports: l'AirAsia Allstars Esports Club.

Tutte e tre le società forniranno attrezzature per la AirAsia Esports Zone, uno spazio di gioco dedicato che verrà costruito presso la sede centrale di AirAsia, RedQ. Oltre a gestire il suo programma esport, AirAsia ha recentemente acquisito Team Saiyan (rinominandola AirAsia Saiyan), squadra attiva in Mobile Legends. Non solo: l'organizzazione si sta muovendo con grande energia in ambito esport sponsorizzando Team Mineski, formazione attiva in DOTA 2. La società ha inoltre stretto una partnership con Alisports (branca operativa in ambito gaming competitivo del gruppo Alibaba) per sponsorizzare le qualificazioni dell'ASEAN per la terza edizione dei World Electronic Sports Games (WESG). AirAsia non è la sola grossa compagnia non endemica attiva negli esport (nel caso di specie del sud-est asiatico), comunque, che sta promuovendo programmi esport per attrarre giovani promettenti.

La compagnia ferroviaria tedesca Deutsche Bahn ha recentemente adottato una strategia simile, ospitando un torneo di League of Legends per costruire una squadra con i cinque migliori giocatori. Il cosiddetto "DB Five" ha partecipato persino a uno showmatch contro gli SK Gaming alla Gamescom la scorsa settimana.

Infine, la svizzera PostFinance ha annunciato un'iniziativa ambiziosa in ambito esport. Anziché sponsorizzare una squadra esistente, la banca svizzera lancerà la propria squadra di League of Legends, il cui debutto è previsto per il primo gennaio 2019.