Air Twister annunciato: il nuovo gioco dell'autore di Shenmue in arrivo su Apple Arcade

Gli indizi disseminati nelle settimane precedente lasciavano ben sperare in vista dell'eventuale annuncio di Shenmue 4, tuttavia sembra proprio che Yu Suzuki fosse all'opera su qualcosa di ben diverso.

L'autore nipponico ha annunciato in congiunzione con la sua software house Ys Net l'arrivo di Air Twister, un nuovo shooter a scorrimento in 3D destinato a fare il suo esordio in esclusiva su Apple Arcade il 24 giugno.

"Vola nel cielo in questo nuovissimo endless shooter fantasy del leggendario creatore di giochi Yu Suzuki", recita la descrizione ufficiale del gioco. "I giocatori assumeranno il ruolo della Principessa Arch che combatte contro bizzarri invasori per salvare il pianeta dalla distruzione. Farà piovere le sue frecce a ricerca per tracciare graziosi archi di luce attraverso splendidi scenari realizzati ad arte, prima di trafiggere i suoi nemici. Con una meccanica di gioco semplice e divertente basata su touch screen, il destino del pianeta è nelle mani del giocatore".

Discutendo la genesi del gioco in un'intervista concessa ad Axios, Suzuki ha dichiarato: "Quando sono andato al quartier generale di Apple, abbiamo parlato molto di cosa sarebbe accaduto se avessi realizzato un progetto davvero semplice che ti invoglia a giocare ancora e ancora, come accadeva nelle sale giochi di un tempo".

Suzuki ha precedentemente chiarito di non avere nulla di concreto in mano per sviluppare un sequel di Shenmue 3.