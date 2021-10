Airhead, Demo gratis disponibile: il gameplay trailer presenta l'intrigante metroidvania

Tra volpi protagoniste di survival game come in Endling e bizzarri scheletri deceduti in De Exit: Eternal Matters, i protagonisti delle produzioni indipendenti non cessano di sorprendere per la loro peculiarità.

Al gruppo si unisce ora anche il duo composto da Body ed Head: un corpo privo di testa, ma ricco di buone intenzioni, e un organismo a forma di testa che necessita di una fonte di ossigeno per sopravvivere. In seguito ad un tragico incidente, i due vedranno intrecciarsi i rispettivi cammini, sino a costituire una coppia di viaggiatori determinati a sopravvivere insieme.

Sulla base di queste premesse, prende forma Airhead, un metroidvania in 2.5D dall'anima da puzzle platoform. Sviluppato dal piccolo team di Octato Studio, software house indipendente con sede in Danimarca, il titolo si è di recente mostrato in un nuovo gameplay trailer. Disponibile direttamente in apertura a questa news, il ricco filmato apre una finestra sull'intrigante universo che caratterizza la produzione. I giocatori più curiosi saranno inoltre lieti di scoprire che è possibile testare Airhead grazie alla Demo gratuita disponibile su Steam:

Atteso sul mercato videoludico entro la fine del 2021, l'Indie sarà distribuito dal publisher Handy Games su