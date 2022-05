Airoheart: il GDR ispirato a Zelda A Link to the Past è in demo su Steam

SOEDESCO invita tutti gli appassionati di action GDR in pixel art e dei capitoli "classici" di Zelda a provare la demo di Airoheart, un'avventura ruolistica sviluppata da Pixel Heart Studio prendendo spunto dal capolavoro nintendiano The Legend of Zelda A Link to the Past.

La versione dimostrativa di Airoheart, scaricabile gratuitamente dalla pagina Steam dell'opera, offre l'accesso a una generosa porzione di Engard, un reame fantasy minacciato dalle macchinazioni ordite dal fratello malvagio del personaggio da interpretare.

Il nostro alter-ego dovrà sventare i piani del fratello e salvare il suo mondo dal caos portato dalla Pietra Druidica, un manufatto dalla potenza incomparabile. Quanto al gameplay e al tenore grafico del titolo, bastano davvero pochi istanti per farsi un'idea dell'esperienza di gioco da vivere in questo variopinto microcosmo in salsa retrò che attinge a piene mani dall'estetica, dal sistema di combattimento e dalla progressione ludica dell'indimenticabile Zelda A Link to the Past per SNES.

La data di lancio di Airoheart su PC non è stata ancora annunciata, ma in base a quanto mostratoci fino ad oggi dallo studio Pixel Heart l'ipotesi più probabile sembra essere quella di un lancio nel corso della seconda metà del 2022. In attesa di ulteriori dettagli da SOEDESCO dagli autori indie, fateci sapere che cosa ne pensate di Airoheart dando un'occhiata alle immagini e al video che trovate in cima e in calce alla notizia o dopo aver provato la demo su Steam.