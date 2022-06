Airoheart: il GDR sulle orme di Zelda A Link to the Past ha una data su PC e console

Le fucine digitali di Pixel Heart Studio sfornano un nuovo video gameplay di Airoheart accompagnato dall'annuncio della data di lancio ufficiale di questo intrigante action ruolistico che non fa davvero nulla per nascondere il "legame spirituale" con The Legend of Zelda A Link to the Past.

Prodotto da SOEDESCO dopo essere passato per una campagna di raccolta fondi su Kickstarter, Airoheart accoglie tutti gli appassionati di "avventure zeldesche" nella dimensione fantasy di Engard, un reame minacciato dalle macchinazioni del fratello malvagio del nostro alter-ego.

I giocatori dovranno imbarcarsi in un lungo viaggio per salvare questo mondo dal caos portato dal manufatto corrotto della Pietra Druidica. Come possiamo intuire scorrendo le scene dell'ultimo gameplay trailer, Airoheart attinge a piene mani dall'esperienza di gioco, dal sistema di combattimento e dalla progressione dell'indimenticabile Zelda per Super Nintendo, rinsaldando ulteriormente questo legame con un comparto grafico in pixel art profondamente legato all'estetica di Zelda A Link to the Past.

Un importante elemento di originalità è però rappresentato dalle Rune: l'utilizzo di questi manufatti permetterà al nostro personaggio di aprirsi varchi verso aree segrete, di potenziare il proprio equipaggiamento e di risolvere enigmi ambientali tra un combattimento e l'altro. Senza indugiare oltre, vi lasciamo al video di cui sopra e vi informiamo che Airoheart sarà disponibile dal 30 settembre 2022 su PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PlayStation 5 e Xbox Series X/S.