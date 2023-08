Aiuto! Non ci libereremo mai più di PlayStation 4

Sono passati quasi dieci anni dal lancio di PlayStation 4, avvenuto a novembre 2013: un secolo fa, praticamente, un mondo all'epoca molto diverso da quello attuale, eppure PS4 non ne vuole sapere di mollare il colpo e per questo ci chiediamo... riusciremo mai a liberarci dello spettro della console old-gen di Sony?

Sta destando scalpore la notizia dello sviluppo di una versione PS4 e Xbox One di Star Wars Jedi Survivor, gioco uscito la scorsa primavera su PC, PS5 e Xbox Series X/S e che Respawn sta cercando di adattare per le console di vecchia generazione, anche se sottolinea Electronic Arts "ci vorrà ancora tempo" prima di vedere dei risultati tangibili.

Questo vuol dire che nella migliore delle ipotesi, Star Wars Jedi Survivor non uscirà su PS4 e Xbox One prima del 2024 inoltrato... ma ha davvero senso una simile mossa? Evidentemente, il publisher ha valutato costi e benefici trovando una risposta affermativa a questa domanda.

I grandi giochi AAA hanno davvero ancora bisogno di PlayStation 4 per vendere un buon numero di copie? Sembra di sì e del resto se pensiamo ad alcuni dei giochi più venduti degli ultimi anni troviamo in mezzo sempre la cara vecchia PS4 (con l'esclusione ovviamente delle esclusive Nintendo come The Legend of Zelda Tears of the Kingdom).

Pensiamo a giochi come Horizon Forbidden West, God of War Ragnarok, Elden Ring, Hogwarts Legacy, giochi che hanno venduto milioni di copie e dove PS4 spesso ha rappresentato una piattaforma "sicura" per le vendite, riuscendo a garantire una sicurezza commerciale a fronte di una base installata di PlayStation 5 pari a 40 milioni di console ma con vendite del software next-gen che apparentemente stentano a decollare, emblematico in tal senso il caso di Final Fantasy 16 con tre milioni di copie distribuite, un numero alto ma, si mormora negli ambienti finanziari, inferiore alle aspettative di Square Enix.

Ed ecco dunque che nel 2023 e 2024 ci troviamo ancora con giochi PlayStation 4 in rampa di lancio, e chissà che ad EA non si aggiungano altri publisher: magari Sony porterà Ratchet & Clank Rift Apart su PlayStation 4... tanto l'SSD non serve, come dimostra il recente porting su PC. E voi cosa ne pensate? PlayStation 4 riuscirà mai a godersi il meritato riposo dopo dieci anni di onorata carriera?