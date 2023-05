Aiuto, The Legend of Zelda Tears of the Kingdom è invaso da peni

Sono passati pochi giorni dal lancio di The Legend of Zelda Tears of the Kingdom ma il gioco Nintendo si è già riempito di organi sessuali maschili e il trend non accenna a diminuire, anzi, sono sempre di più le creazioni "maliziose" dei giocatori.

Abbiamo visto falli usati come armi e un pene lanciafiamme in The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, pensavamo fosse abbastanza ma ci sbagliavamo e come sottolineato anche da GamesRadar, sono sempre di più le opere "fallocentriche" che spopolano su Reddit, Twitter, Instagram, TikTok e YouTube.

Utilizzando le nuove abilità di Link in The Legend of Zelda Tears of the Kingdom è possibile muovere oggetti e combinarli tra loro dando vita a forme falliche da utilizzare nei modi più disparati. La creazione più popolare è l'irrigatore ma in realtà non sono rari i peni utilizzati come spada o come ascia da lanciare addosso ai nemici... un classico dei classici, insomma.

Del resto, quando c'è un editor, in pochi resistono al fascino di dare vita a peni e falli, come abbiamo visto nel corso degli anni in tanti altri giochi che offrono questa possibilità. Nel frattempo, molti video e post sono stati rimossi, l'operazione di pulizia da parte delle piattaforme sembra essere iniziata.