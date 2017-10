AK Informatica a Lucca Comics: le offerte sui migliori giochi Xbox One e PS4

sarà acon uno stand all'interno delin Piazza San Donato. Per l'occasione, il rivenditore presenta una serie di offerte speciali sui migliori giochi per Xbox One e PlayStation 4.

Di seguito, alcune delle principali offerte videogiochi targate AK Informatica, nuove promozioni sono previste a cadenza giornaliera, per saperne di più vi rimandiamo alla pagina delle offerte per Lucca sul sito di AK Informatica.

Giochi Xbox One

La selezione di giochi Xbox One in offerta include titoli come Final Fantasy XV, Prey, A.O.T Wings of Freedom e F1 2017, proposti in occasione della fiera a prezzi estremamente ridotti.



Giochi PlayStation 4

Ben nutrita anche la sezione di giochi PS4 a sconto che include titoli come Final Fantasy XII The Zodiac Age, Agents of Mayhem, Prey, NieR Automata, DiRT 4, ARK Survival Evolved e Gran Turismo Sport, oltre al bundle PS4 Pro + GT Sport a 399,99 euro.

Su Everyeye.it troverete nei prossimi giorni nuove offerte targate AK Informatica e relativa a console e videogiochi, vi ricordiamo che lo Stand AK sarà all'interno del Padiglione Everyeye.it in Piazza San Donato a Lucca Comics & Games 2017 dal primo al 5 novembre. Vi aspettiamo!