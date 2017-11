AK Informatica Overclock Show in diretta oggi alle 16:00 da Lucca 2017

La nostra già corposa programmazione quotidiana in diretta dasi arricchisce ulteriormente con, al via alle ore 16:00 di oggi pomeriggio!

AK Informatica è all'interno del Padiglione Everyeye.it in Piazza San Donato con uno stand dedicato. Per l'occasione, il rivenditore presenta una serie di offerte speciali sui migliori giochi per Xbox One e PlayStation 4 e sui prodotti hardware più interessanti, come PC Gaming MSI, accessori HyperX, Monitor Samsung e tanto altro ancora...

Vi ricordiamo quindi che la trasmissione (Powered by MSI) andrà in onda alle 16:00 sui nostri canali Twitch e YouTube. Vi invitiamo in particolare a registrarvi al canale Twitch per ricevere una notifica pochi minuti prima dell'inizio della diretta. L'iscrizione, inoltre, è indispensabile per poter interagire con la redazione, la community e gli ospiti.

Non mancate!