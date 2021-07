Akiba's Trip Hellbound & Debriefed: la remaster dell'action GDR arriva su PC, PS4 e Switch

Gli sviluppatori e produttori giapponesi di Acquire e XSEED Games si apprestano a lanciare in Occidente Hellbound & Debriefed, la versione rimasterizzata per PC, PS4 e Switch dell'avventura ruolistica Akiba's Trip.

L'operazione "nostalgia" portata avanti da Acquire si concretizzerà il 20 luglio con l'ingresso di Akiba's Trip Hellbound & Debriefed su Steam e negli store digitali di PlayStation 4 e Nintendo Switch. Il progetto nasce per celebrare il decennale dall'uscita in madrepatria del titolo originario, un vero e proprio gioiello tecnologico e artistico che, al tempo, seppe ricreare alla perfezione la cultura otaku che permea la vita degli abitanti e dei visitatori del distretto di Akihabara a Tokyo.

In questa sua nuova versione, Hellbound & Debriefed consentirà a tutti gli appassionati del genere di andare a caccia di vampiri godendo di un sensibile aumento della risoluzione, della definizione delle texture e della fluidità delle animazioni, il tutto nel rispetto (e con le limitazioni) dell'essenza ludica e dell'esperienza di gameplay vissuta su PSP nel 2011.

Nell'attesa di sviscerare nel dettaglio tutti gli interventi compiuti da Acquire per attualizzare e trasporre in Occidente questo titolo cult della produzione ruolistica del Sol Levante, vi rimandiamo al video e alle immagini di Akiba's Trip Hellbound & Debriefed che trovate in cima e in calce alla notizia.