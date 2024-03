Akira Toriyama e l'amore per i videogiochi: da Dragon Quest a Chrono Trigger e DBZ Kakarot

Akira Toriyama amava i videogiochi e nel corso della sua carriera ha contribuito al design di numerosi personaggi diventati ormai iconici. Se parliamo di intrattenimento elettronico, il nome Akira Toriyama è ovviamente legato alla saga di Dragon Quest, ma questa non è certo l'unica saga videoludica che vede la partecipazione del maestro.

Dal 1986 al 2024, Toriyama ha disegnato molti personaggi per i giochi di Dragon Quest e le copertine di molti episodi (pensiamo a Dragon Quest V e Dragon Quest VI, dove il suo stile è immediatamente riconoscibile). Dopo aver disegnato alcuni personaggi per due giochi poco noti in Occidente (Dragon Ball Shenlong no Nazo nel 1986 e Famicom Jump II Saikyō no Shichinin nel 1991) Toriyama entra a far parte del dream team che lavorerà al leggendario Chrono Trigger di Square creando i personaggi e l'ambientazione del gioco uscito su SNES nel 1995. La collaborazione con Square continua nel 1996 e 1997, con Toriyama impegnato a disegnare i personaggi dei picchiaduro Tobal.1 e Tobal 2 mentre al 2006 risale il lavoro per Blue Dragon, anche in questo caso il maestro si occupa del character design e se ne occuperà anche in Blue Dragon Plus (2008) e Blue Dragon Awakened Shadow (2009) dove presterà anche la voce a Toripo.

Al 2012 risale il design di Beeman 500SS per Chōsoku Henkei Gyrozetter mentre nel 2018 Toriyama crea il personaggio Androide 21 per Dragon Ball FighterZ e disegna Shallot e Zahha per Dragon Ball Legends. Nel 2019 disegna alcuni personaggi originali per Jump Force mentre nel 2020 crea Bonyu per Dragon Ball Z Kakarot. Infine, nel 2021 collabora allo sviluppo di Fantasian disegnando un diorama che verrà utilizzato per dare vita ad un livello del gioco.

Addio Akira Toriyama, la tua eredità vivrà per sempre.