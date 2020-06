Dopo Al Bano vs Dinos, arriva Capramento: il gioco gratuito su Sgarbi!

Dopo aver lanciato quel "gioco hit" chiamato "Al Bano vs Dinos" (ve lo abbiamo raccontato esattamente un mese fa su queste pagine), i ragazzi di "The_Oluk" sono pronti a svoltarvi un altro sabato sera. Tenetevi forte: questa volta il protagonista è Vittorio Sgarbi e il gioco si chiama "Capramento".

La realtà a volte supera la fantasia, dunque meglio prendere quanto accaduto recentemente in Parlamento in modo ironico e giocare al titolo gratuito disponibile sul sito ufficiale, che si può utilizzare direttamente dal browser, sia da computer che da dispositivi mobili.

Sulle note di brani che ci si aspettano da giochi di questo tipo, dovrete aiutare i simpatici signori con la mascherina a trasportare Sgarbi giù dalla scalinata il più velocemente possibile. Il tutto ovviamente circondati da capre belanti. Possiamo considerarlo come un sequel spirituale di "Al Bano vs Dinos"? Meglio non fare spoiler. Provate a battere il vostro record, dimostrando all'Italia intera che avete il "dito più veloce del Web".

Attenzione: se non eseguite abbastanza velocemente i tap sullo schermo o non vi fermate quando dovuto, rischierete di far piangere le povere capre e di finire nella schermata di game over, vanificando tutto il lavoro dei signori con la mascherina intenti a trasportare Sgarbi. Fate attenzione!