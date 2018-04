Al director di Spider-Man piacerebbe vedere i personaggi Marvel in Kingdom Hearts

Dopo tanta attesa, Sony Interactive Entertainment ha finalmente svelato la data di lancio di Spider-Man, fissata per il 7 settembre 2018. Il titolo di Insomniac Games è stato il protagonista di un esteso coverage apparso nell'ultimo numero di Game Informer, dove è anche stata pubblicata un'intervista al direttore creativo Bryan Intihar.

Tra i tanti argomenti toccati, lo sviluppatore ha anche avuto modo di parlare di un suo sogno: vedere i personaggi e i mondi Marvel in un capitolo della serie Kingdom Hearts! A tal proposito ha dichiarato: "È il mio sogno! Sarebbe meraviglioso. Dovrebbero iniziare ad inserire i mondi Marvel, non credi? Hanno aggiunto quelli Pixar, quindi abbiamo bisogno anche di Star Wars e Marvel. Sarebbe grandioso controllare Sora vestito da Spider-Man!".

Cosa ne pensate al riguardo? Anche a voi piacerebbe visitare un mondo Marvel e incontrare i suoi personaggi in Kingdom Hearts 3? Siamo sicuri di sì! Il titolo di Square Enix è ufficialmente atteso per quest'anno su PlayStation 4 e Xbox One, ma Square Enix non ha ancora annunciato una data precisa. L'ultima volta che abbiamo avuto sue notizie è stato a febbraio, quando venne presentato il mondo di Monsters & Co.