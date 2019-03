Mortal Kombat 11 presenta Kotal Kahn e Jacqui Briggs: ecco il nuovo Trailer!

Dopo aver confermato Erron Black, il team di NetherRealm introduce altri personaggi in un nuovo Trailer!

Due sono i protagonisti di questo ulteriore filmato offerto dal Team di Sviluppo. Da un lato Kotal Kahn, l' Imperatore dell'Outworld è infatti pronto ad occupare il proprio posto all'interno del nuovo capitolo della celebre saga di picchiaduro. A quest'ultimo è infatti dedicato il nuovo Trailer di Mortal Kombat 11. Con la sua pubblicazione, NetherRealm coglie inoltre l'occasione per presentarci anche un secondo personaggio: la Kombattente Jacqui Briggs! All'interno del filmato possiamo infatti assistere ad una lotta senza esclusione di colpi tra i due Kombattenti e dare così un primo sguardo ai loro stili di combattimento. Non vogliamo rovinarvi il risultato del match, perciò vi invitiamo a visionare il Trailer, disponibile come di consueto in apertura alla news: Buona Visione!



Ne approfittiamo inoltre per ricordare a Lettori e Lettrici che il nuovo capitolo della Saga farà presto il proprio esordio su PC, Playstation 4, Xbox One e Nintendo Switch. Nell'attesa di poter tornare all'interno del picchiaduro targato Ed Boon, vi segnaliamo che sulle pagine di Everyeye potete trovare una nostra intervista con lo Story Director del Gioco, all'interno della quale discutiamo di trama e intrecci narrativi in Mortal Kombat 11.