Al Tonight Show di Jimmy Fallon è andata in scena la Fortnite Dance Challenge con i BTS

Che piaccia o meno, Fortnite è diventato un fenomeno di costume dalle proporzioni gigantesche. Non potrebbe essere altrimenti per un titolo che lo scorso mese ha fatto registrare la bellezza di 78,3 milioni di giocatori attivi.

Durante l'ultima puntata del suo Tonight Show, Jimmy Fallon ha ospitato i BTS, una idol band sudcoreana. Tra un'intervista e un'esibizione è anche stato mandato in onda il filmato di quella che è stata battezzata "Fortnite Dance Challenge". I sette membri dalla band e Fallon si sono sfidati imitando i balli resi incredibilmente celebri dal titolo di Epic Games, tra cui Flapper, The Robot, Boneless e molti altri. Potete vedere la clip in apertura di notizia, buona visione!

Cosa ne pensate? Intanto, cogliamo l'occasione per ricordarvi che la Stagione 6 di Fortnite Battaglia Reale prenderà il via domani 27 settembre. L'orario d'inizio non è ancora noto, ma probabilmente le operazioni di manutenzione inizieranno intorno alle ore 10:00. Poca fa è stata pubblicata l'ultima immagine teaser, che raffigura un licantropo. Sony, invece, ha finalmente aperto le porte al cross-play su PlayStation 4: Fortnite sarà uno dei primi titoli a beneficiarne.