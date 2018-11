Al via la Black Friday Week su Amazon, nuove offerte videogiochi aspettando il 23 novembre

Inizia oggi (lunedì 19 novembre) la settimana del Black Friday! Su Amazon.it partono i primi sconti sui migliori videogiochi per tutte le piattaforme, nelle prossime ore su queste pagine arriveranno anche le prime offerte hardware (PS4, PS4 Pro, PlayStation VR, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox One) e giochi Nintendo, Sony e Microsoft, nell'attesa ecco alcune gustose anticipazioni del Black Friday 2018.

Offerte Videogiochi Black Friday 2019 - 19 novembre 2018

Tra i videogiochi in offerta durante la Black Friday Week di Amazon.it troviamo centinaia di titoli targati Square-Enix, Bandai Namco, Warner Bros, Bethesda, Activision e SEGA: da Tekken 7 a Dark Souls Remastered, passando per Yakuza 6, Wolfenstein 2, NieR Automata, Dragon Ball Xenoverse 2 e Call of Duty Black Ops 4.

Particolarmente interessanti gli sconti sui titoli più recenti come Shadow of the Tomb Raider (36.99 euro con custodia Steelbook in regalo), Shenmue 1&2 HD, Yakuza Kiwami 2 e NieR Automata. Sconti anche su classici del calibro di The Witcher 3 Wild Hunt Game of the Year Edition, Final Fantasy XV e Persona 5.



Se volete risparmiare ulteriormente vi ricordiamo che Amazon.it sta attualmente regalando buoni sconto da 10 euro e 6 euro, validi anche per la settimana del Black Friday. Questa è solamente una primissima selezione dei giochi in promozione, continuate a seguirci sulla pagina offerte Black Friday per una panoramica completa degli sconti in arrivo nei prossimi giorni!