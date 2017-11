Al via la campagna Kickstarter della retro console Hitbit

ha lanciato ufficialmente la campagna di raccolta fondi di, retro console dal design innovativo ch permette di emulare i giochi delle principali console anni '70, '80 e '90.

"Il retrogaming è un nuovo trend nell'industria dei videogiochi, e molti adulti che erano i giovani giocatori degli anni '80 attendono tutt'oggi una nuova console per videogiochi vecchio stile da sfoggiare in salotto. Giocare con i vecchi videogiochi era molto più semplice rispetto a quelli contemporanei dotati di tecnologie avanzate. Mentre, al giorno d'oggi, questi nuovi videogiochi continuano ad attrarre molte persone, esistono altre che apprezzano in modo particolare la semplicità e classicità dei videogiochi vintage.

Questo è il motivo che ci ha spinto a dare un nuovo look al retrogaming, utilizzando materiali di alta qualità e design moderni mantenendo quel suo spirito vintage. Inoltre, lo abbiamo potenziato con nuovissimi hardware e capacità wireless: HDMI, bluetooth, wi-fi e processore da 2400 MIPS. Il tutto esente da fastidi dovuti a ventole di raffreddamento (hassle-free) e con migliaia di giochi disponibili nelle modalità giocatore singolo e multiplayer. Infine, la retro console è dotata di moderni gamepad wireless."

Questo è quanto si legge nel comunicato stampa di presentazione di Hitbit, lo studio Design of Things necessita di 80.000 euro per finanziare e finalizzare il progetto, la raccolta fondi su Kickstarter durerà fino al 21 dicembre con pledge minimo fissato a cinque dollari e varie ricompense previste per chi deciderà di supportare Hitbit con una cifra superiore.