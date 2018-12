Al via la collaborazione tra Final Fantasy 15 e FF XIV

Square Enix ha dato ufficialmente il via alla collaborazione tra Final Fantasy XV e Final Fantasy XIV con un aggiornamento gratuito per l'ultimo episodio della serie che aggiunge una nuova quest ora accessibile a tutti i possessori di FF15.

La missione intitolata Adventurer from Another World vede Noctis imbarcarsi in un nuovo viaggio con Y'jhimei verso Perpetouss Keep, escursione che si concluderà una feroce battaglia contro Garuda. Al termine della quest i giocatori riceveranno un costume a tema Final Fantasy XIV come ricompensa.

Final Fantasy XV ha festeggiato recentemente il secondo anniversario, il gioco è diventato il terzo titolo più venduto in assoluto della serie Square Enix, con oltre otto milioni di copie distribuite dal lancio. FFXV continuerà ad essere supportato fino a marzo 2019, mese che vedrà il lancio del DLC Episode Ardyn mentre i contenuti extra Episode Aranea, Episode Lunafreya e Episode Noctis facenti parti dell'arco narrativo The Dawn of the Future sono stati cancellati a seguito dell'abbandono di Hajime Tabata, il producer ha lasciato Square Enix a fine ottobre per fondare il proprio studio, JP Games.