Al via le Cyber Offerte sul Nintendo eShop: sconti giochi Switch, 3DS e Wii U

Nintendo ha lanciato le nuovesull'eShop, con importanti sconti sui migliori giochi per 3DS, Wii U e Switch. Alcune offerte sono riservate ai membri MyNintendo ma anche i non iscritti al servizio troveranno tanti titoli in promozione sconti fino al 75%.

Tra i giochi scontati trovano spazio Ever Oasis (27.99 euro), Monster Hunter Generations (22.49 euro), Super Mario World (3.99 euro), Super Metroid (3.99 euro), Paper Mario Color Splash (24.99 euro), Donkey Kong Country Tropical Freeze (17.49 euro), Splatoon (19.99 euro) e Mario + Rabbids Kingdom Battle (29.99 euro), solamente per citarne alcuni.

Per quanto riguarda gli sconti sulle console, ricordiamo che Amazon.it offre Nintendo Switch in promozione mentre New 2DS XL è in offerta da GameStop per tutto il weekend. Le Cyber Offerte di Nintendo dureranno fino al 28 novembre e copriranno dunque il Black Friday, l'intero weekend e il Cyber Monday, dalla prossima settimana torneranno invece le consuete promozioni settimanali con l'aggiornamento del Nintendo eShop.